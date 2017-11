Woher kommt Ihre Faszination für Essen?

Ich habe mich schon sehr früh für Essen interessiert. Schon mit zehn Jahren habe ich für die ganze Familie Menüs gekocht. Später war dann mein Aufenthalt in Kanada für meinen heutigen Weg entscheidend. Im Auslandjahr habe ich zehn Kilo zugenommen. Zurück in der Schweiz, wollte ich die wieder loswerden. Da habe ich begonnen, mich intensiv mit Zutaten auseinanderzusetzen. Da bin ich auch auf «Eat better not less» gekommen. Die Idee also, dass man genug und gut essen kann, also nicht verzichten muss, und trotzdem abnehmen kann. Wer abnehmen will, denkt oft an Salat ohne Sauce. Viel gesünder wäre der gleiche Blattsalat, wenn man ihn mit Hirse, gebackenen Süsskartoffeln, Feigen, gerösteten Mandeln und einem Tahini-Limetten-Dressing aufpeppt. Das sättigt, versorgt einen zusätzlich mit Energie und man hat danach nicht gleich wieder Hunger.

Von der Foodbloggerin zur Kochbuchautorin und vom ersten Buch nun zum zweiten – was haben Sie auf dem Weg gelernt?

Zuerst einmal das: Je mehr man kocht, desto mehr findet man seine Art und Weise. Man weiss mit der Zeit besser, was einem schmeckt. Seit meinem ersten Buch hat sich aber auch meine Wertschätzung gegenüber Essen verändert. Auch durch die vielen Reisen. Ich habe gesehen, dass es ein grosses Privileg ist, überhaupt auswählen zu können, was man essen möchte. Und es ist nicht selbstverständlich, überhaupt etwas zum Essen zu haben. Beim ersten Buch war ich engstirniger in Bezug darauf, was ich generell als «gesund» oder «richtig» ansehe. Vegetarismus oder Veganismus haben einen geringen bis gar keinen Stellenwert, je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet. Bei meiner Reise für mein Reise-Kochbuch traf ich in Peru Fischer. Diese Männer verdienen seit 30 Jahren ihren Lebensunterhalt mit Fischen und können mit vegetarischen Gerichten nichts anfangen.

Wo wurde Ihnen bewusst, dass Essen keine Selbstverständlichkeit ist?

In Kambodscha zum Beispiel. Da müssen manche Kinder aus dem dreckigen Fluss Ratten fischen, von denen sich dann die ganze Familie ernährt. Wir in der Schweiz sind privilegiert.