Der nächste Halt ist Martigny am Rhoneknie. Im Amphitheater erschrecke ich fast über meine Stimme, die in der gut erhaltenen Arena laut erklingt. Nur wenige Schritte daneben liegt die Fondation Gianadda. Bereits die Skulptur von Auguste Rodin beim Eingang verspricht viel. Ich verschiebe den Besuch auf ein nächstes Mal, der Weg bis Montreux ist noch weit. Nach St-Maurice weitet sich die Landschaft, Obstplantagen und Industrie prägen das Bild. Wir wählen den Umweg über Aigle und durch langgezogene, blumengeschmückte Weindörfer in den Rebhängen.

Bei Yvorne ist die Traubenlese – obwohl Sonntag – im Gang. Männer springen mit den vollen «Chratten» mit Chasselas-Trauben zum Lastwagen am Rand des Rebberges. Der Besitzer überwacht das Geschehen. Angesprochen auf den Ertrag, meint er: «Es gibt ordentlich. Die Trauben sind süss.» Der Arbeiter gibt mir eine Kostprobe. «Ja, sie sind süss.» Doch in dieser Umgebung, mitten in den Rebbergen, den herbstlichen Farben und dem Herbstlicht würden mir wohl auch saure munden.

Bei Villeneuve erblicken wir zum ersten Mal den Genfersee. Das Ziel Genf liegt hinter der Seekrümmung. Was wir bisher ohne grosse Mühen mit dem Velo befahren und entdeckt haben, war eindrücklich. Doch es gibt auf der Rhone-Route noch eine Steigerung.

Durch das Unesco-Kulturerbe

Kurz nach Vevey, zwischen Saint-Saphorin und Epesses, radeln wir durch die Rebberge des Lavaux. Natürlich ist die faszinierende Region auch aus dem Zug von Bern Richtung Lausanne zu beobachten. Doch mittendrin erhalte ich erst ein Gefühl für diesen steilen, terrassierten Hang. Dafür, was es heisst, hier Reben anzubauen. Ich bin gefesselt von den Linien der Rebstöcke, den Herbstfarben, vom Blick auf den weiten See weit unten. Über und unter uns die Zugstrecke wie in einer Modelleisenbahnanlage.

In Epesses ist es Zeit, die Traube nicht nur als Frucht zu geniessen, sondern auch als Wein. Dazu ein Fisch aus dem Genfer- see, Waadtländer Saucisson oder einen panierten Tomme Vaudoise – «Savoir-vivre» würden die Franzosen dazu sagen.

Nach Lausanne ist das Ufer flach und dicht besiedelt. Städte mit mittelalterlichen Burgen und Rundtürmen reihen sich aneinander. Ackerbau breitet sich im Hinterland aus. Die Rebberge der Côte sind an die flacheren Hänge zurückversetzt. Nach Morges biegen wir in diese Landschaft ein. Das Städtchen Aubonne liegt auf einer Anhöhe; der Weitblick bis in die Savoyer Alpen lohnt den Aufstieg. Auch die rauschende Abfahrt Richtung Féchy.