In der Schweiz ist jeder Bürger verpflichtet, einem Menschen, der sich in Lebensgefahr befindet, zu helfen. Wer dies vorsätzlich unterlässt, macht sich gemäss Artikel 128 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) der Unterlassung der Nothilfe strafbar und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Der Gesetzgeber kennt allerdings zwei Ausnahmen: So kann einem Laien die Hilfe nicht zugemutet werden, wenn er sich selbst zu grossen Gefahren aussetzen müsste oder es seine Psyche, beispielsweise aus Ängstlichkeit, nicht zulässt.

Ob die Hilfe genützt hätte, spielt indes keine Rolle, da es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handle, wie Rechtsanwalt David Schneeberger auf der juristischen Online-Bibliothek «lexwiki.ch» schreibt. Der Laie kann daher nicht geltend machen, seine Hilfe hätte sowieso nicht genützt.

So weit, so gut. Doch muss ein Laie mit einer Verurteilung rechnen, wenn er bei der Nothilfe etwas falsch macht? Artikel 125 des StGBs lässt darauf schliessen. Dort heisst es unter Ziffer 1: «Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Gemäss dem Leitfaden des Schweizerischen Militär-Sanitäts-Verbandes muss man sich deswegen keine Sorgen machen, weder straf- noch zivilrechtlich: «Für den Nothelfer besteht keine Haftung, wenn er bestrebt war, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste zu erreichen, und der Entschluss, trotz Mangelhaftigkeit der eigenen Ausbildung und der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel einzugreifen, nicht leichtfertig gefasst wurde.» Es ist bisher kein Gerichtsfall bekannt, wo ein

Laienhelfer in der Schweiz angeklagt wurde. (nim)