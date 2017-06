Es gibt sie seit 20 Jahren. Derzeit ist sie mit vier Fachstellen (Zürich/Schaffhausen, Zentralschweiz, Ostschweiz und Nordwestschweiz) vertreten. In der Nordwestschweiz gibt es das Angebot seit letztem Jahr. Dort bearbeiten 15 Experten freiwillig und unentgeltlich Anliegen und Fälle. Die Beschwerdestelle UBA klärt, vermittelt und schlichtet in Konflikt- und Gewaltsituationen, von denen Menschen 60 plus betroffen sind. Insgesamt bieten 80 Fachpersonen ihr Wissen und ihre Hilfe an – das sind Ärzte, Pflegefachpersonen, Juristen, Mediatoren. Sie alle haben eines gemein: Sie sind pensioniert und suchen ehrenamtlich Lösungen für Familienangelegenheiten anderer.

Gerade hat die UBA eine neue Präventionskampagne lanciert. Mit «Bevor aus Liebe Hass wird» will man Hemmschwellen für die Inanspruchnahme für Hilfe abbauen und die Bevölkerung für die Gefahren der Überforderung sensibilisieren. Hauptbotschaft: Melden, bevor es zu spät ist!

Hohe Dunkelziffer

«Bei uns steht das Wohl des älteren Menschen im Zentrum», sagt Geschäftsleiterin Ruth Mettler. «Gewalt im Alter ist noch immer ein Tabuthema.» Jede fünfte ältere Person in der Schweiz ist in irgendeiner Form von Gewalt betroffen. Die UBA stützt sich auf eine europäische Studie (ABUEL-Studie). Dafür wurden 4467 Personen zwischen 60 und 80 Jahren aus sieben europäischen Ländern, zu Hause lebend und ohne Demenz befragt. 22,6 Prozent berichteten von Misshandlung. Die Studienautoren folgerten, dass dringend bevölkerungsrepräsentative Erhebungen zum Zusammenhang von Gewalt und Gesundheit benötigt werden. Auch weil Menschen mit Demenz ausgeschlossen wurden. Gerade bei Demenzkranken kommt es häufig zu Gewalterfahrungen. Zudem gibt es eine hohe Dunkelziffer. Während in Altersheimen eine gewisse Kontrolle herrscht, bleibt oft verborgen, was zu Hause in den vier Wänden passiert.

Letztes Jahr wurde die UBA, die von Kantonen, Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen finanziell unterstützt wird, 467 Mal kontaktiert. 375 Konflikt-Beschwerden wurden verarbeitet. Davon hatten 19 Prozent mit Gewalt zu tun. Es geht dabei um Missbrauch und Misshandlung. Aber auch um Vernachlässigung. Die kann bewusst, unbewusst oder selbstverursacht sein. Aktive Vernachlässigung ist etwa, wenn der älteren Person kein Wasser gegeben wird, in der Hoffnung das Bett sei am anderen Morgen trocken. Selbstverursacht ist es, wenn jemand alleine wohnt und aufgrund einer Demenz vergisst zu essen. Es kommt vor, dass sich dann die Nachbarn bei der Beschwerdestelle melden, die sich sorgen, weil der ältere Mann immer dünner wird und offensichtlich verwahrlost. Generell sind es aber meist die Angehörigen, die Hilfe suchen.

Überforderung spielt dabei eine wichtige Rolle. Es sind Angehörige oder die alten Menschen selbst, die mit dem Älterwerden und der Betreuung nicht fertig werden. Auch wenn man es kommen sieht: Niemand ist wirklich darauf vorbereitet. Vor allem hat sich kaum jemand diese Aufgabe ausgesucht – Sohn, Schwiegertochter oder Ehemann schlittern plötzlich in diese Situation. Im Umgang mit älteren Menschen sind Schamgefühle, ungewohnte Rollen, Abhängigkeit und Macht Risikofaktoren. Da sind etwa Tochter und Sohn, die sich uneinig sind über die Pflege. Altersheim oder nicht? Die Betreuung belastet die Familie derart, dass sie sich zerstreiten. Sie kontaktieren die UBA. Diese zieht eine Mediatorin hinzu, die vermittelt.

Oder die Nichte, die sich meldet. Sie macht sich Sorgen, um ihren Onkel, der von seiner Frau schikaniert und täglich geschlagen wird. Sie ist Alkoholikerin. Es wird ein Arzt aufgeboten. Er ordnet die Reduktion des Trinkens an. Doch die Situation verschlechtert sich. Die Fachperson schlägt eine Trennung vor. Der Onkel zieht zur Nichte, die Frau bleibt und wird von der Spitex betreut. Für solche Lösungen braucht es grösstenteils externe Hilfe.

Situation droht sich zu verschärfen

83 Prozent der Senioren in der Schweiz wünschen sich, zu Hause zu leben und nicht in einem Alters- oder Pflegeheim. In der Realität leben 90 Prozent der über 80- bis 84-Jährigen zu Hause. Davon werden 6 von 10 der Hause Lebenden von Angehörigen betreut. Gemäss Berechnungen kommt es schon bald zu einer Verdoppelung der Bevölkerung über 65 Jahre: Derzeit sind es 1,9 Millionen, 2045 sollen schon 3,8 Millionen Menschen in der Schweiz dieses Alter erreicht haben. Diese demografische Entwicklung sowie die steigenden Anforderungen der Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern werden die Situation der Betreuung und Pflege der Alten verschärfen. Wer pflegt wann, wie, wo und mit welchen finanziellen Mitteln?

Ruth Mettler ist sich sicher, dass dadurch auch die Konflikt- und Gewaltsituationen zunehmen werden. Die UBA bearbeitet jetzt schon Jahr für Jahr mehr Anfragen. «Noch vor 20 Jahren traten die Menschen früher ins Alters- und Pflegeheim ein. Heute werden sie von Angehörigen zu Hause betreut. Dort sind sie oftmals sich selbst überlassen.» Es werde heute mehr über Überforderung gesprochen, aber noch nicht genug. Mettler wünscht sich mehr Offenheit: «Man muss sich eingestehen, wenn man mit einer Pflegesituation überfordert ist. Sie erwähnt immer wieder, dass die Betreuung auf mehrere Schultern verteilt werden soll. Wer damit alleine gelassen wird, kann schnell überfordert – und aggressiv werden. Oft sind es auch die Betreuten selbst, die Hilfe von aussen nicht zu lassen und heftig reagieren. Besonders schwierig ist es in Partnerschaften, wo das Versprechen, sich bis zum Tod gegenseitig zu unterstützen, noch Gültigkeit hat.

Keine fixen Erwartungen

Es wird oft zu spät darüber diskutiert, wie eine Pflegesituation organisiert und finanziert wird. Die 53-jährige Mettler, die zehn Jahre für Pro Senectute arbeitete, erwähnt noch einen dritten Gedanken. «Wir haben in den letzten Jahren immer von der Vereinbarung von Beruf und Familie gesprochen. Damit meinten wir die Erziehungsarbeit der Kinder und das Berufsleben unter einen Hut zu bringen.» Es gehe aber auch die Bewältigung der Pflege unserer älteren Angehörigen.

Ist sie der Meinung, dass Kinder ihre alten Eltern pflegen müssen? Dies dürfe von erwachsenen Kindern pflegebedürftiger Eltern nicht einfach erwartet werden. Aber man solle sich verantwortlich fühlen, dass die Eltern gut betreut und gepflegt werden. «Unsere Eltern haben auch gut zu uns geschaut. Jetzt brauchen sie unsere Unterstützung», sagt Mettler. «Ich verurteile niemanden. Ich habe Kinder grossgezogen und bin an meine Grenzen gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, auch bei der Betreuung und Pflege von älteren Menschen an mein Limit zu stossen.»