Um wenigstens nächstes Jahr wieder an den Everest zurückkehren zu können, ist Kobler nun aktiv geworden. Er hat der TMA eine Liste von Bedingungen vorgeschlagen, an die sich die Bergsteiger künftig halten sollen, um überhaupt eine Bewilligung zu kriegen. «Es ist einfach höchste Zeit, dass sich die Bergsteigerszene Gedanken macht, wie die Probleme an den hohen Bergen gelöst werden können», sagt Kobler zur «Nordwestschweiz».

Am ehesten sieht er eine solche Möglichkeit auf der chinesischen Seite. An die Seite Nepal hat er keine Erwartungen mehr: «Wir können nicht darauf warten, dass die von Anarchie geprägte nepalesische Regierung endlich reagiert.»

Kari Koblers Vorschriften-Katalog soll den Wild-West-Zuständen auf dem Dach der Welt ein Ende setzen. Er beinhaltet Mindeststandards zur Abfallentsorgung sowie Mindestvorschriften zu mitgeführtem Sauerstoff, Ausrüstung und engagierten Sherpas. Zudem müssen Bergsteiger eine genügende Versicherungsdeckung nachweisen.

Zu guter Letzt sollen Agenturen, die grundlegende Regeln missachten, auf einer schwarzen Liste landen. Auf der Nordseite buhlen nebst einer einzigen tibetischen Agentur vor allem internationale Bergsteigerbüros wie Koblers Firma sowie zahlreiche nepalesische Firmen um die zahlungskräftige Everest-Klientel.

Zwar startet der Grossteil der Bergsteiger nach wie vor von Nepal aus, doch der Nordzugang gilt als weniger gefährlich. Weil die Kosten für Expeditionen beidseits des Everest fast deckungsgleich sind und sich Jahr für Jahr mehr Bergsteiger in Nepal auf den Füssen herumtreten, prophezeit Kobler auf der Nordseite in Tibet wachsende Zahlen an Höhenbergsteigern.

China sucht Einfluss

Die zuständige TMA hätte ihm gegenüber bereits bestätigt, dass es ab nächstem Frühling wieder Bewilligungen für Everest-Besteigungen gibt, sagt Kobler. Offenbar rennt der Schweizer mit seinem Vorschriften-Katalog offene Türen ein bei der für die Bewilligungen zuständigen halbstaatlichen Organisation. Die TMA war bisher fast komplett kommerziell organisiert, finanzierte sich also über Zahlungen der Bergsteiger. Jüngst aber, so Kobler, würden die Löhne direkt von Peking bezahlt. Offenbar will Chinas Führung an Einfluss über das Hochgebirge gewinnen.

Und so lässt sich anhand der Geschichte über Schweizer Bergsteiger, die am Himalaja für Ordnung sorgen, eine andere erzählen: Wer den Mount Everest erklimmen will, der hat die Wahl zwischen Nepal und China, zwischen Chaos und Diktatur. Hat er solche Widrigkeiten erst einmal hinter sich, so muss er sich in der Todeszone einem Überlebenskampf stellen. Denn auf einer Höhe über 8000 Meter ist sich jeder selbst am nächsten.

Helfen ist auf dem Dach der Welt lebensgefährlich, Egoismus wird zur Überlebensstrategie. Davon zeugen die Toten, die wie der glücklose Australier einfach liegen bleiben. Und der Abfall, dessen Abtransport zu fest an den Kräften der Bergsteiger zehren würde. Glaubt man Kobler, dann unternimmt die nepalesische Seite viel zu wenig, um dieses Chaos einzudämmen. Oder die Bemühungen versinken im Sumpf einer grassierenden Korruption.

Dieser gesetzlose Zustand im Hochgebirge soll nun zumindest auf der Nordseite des Everest enden. China nimmt wegen des polnischen Bergsteigers, der sich nicht um die Regeln scherte, die gesamte Bergsteigergemeinschaft in Sippenhaft. Chaos und Anarchie sollen auf der Südseite, in Nepal bleiben. Einer Diktatur wie China sind sie nicht zuträglich. Schon gar nicht in der abtrünnigen Provinz Tibet.