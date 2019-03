Über 600 Tiere leben heute in dem Park an der Grenze zu Indien. Während des Bürgerkrieges in Nepal zwischen 1996 und 2006 sank ihre Zahl auf unter 400. Die Soldaten, die eigentlich für die Bewachung des Parks vorgesehen waren, wurden im Kampf gegen die rebellierenden Maoisten gebraucht. Die Wilderei grassierte, Hunderte Nashörner wurden getötet.

Viele der Hotels hier am Rande des Chitwan-Nationalparks haben in den vergangenen Jahren elektrische Zäune um ihre Gärten gezogen, weil die Nashörner immer näher an die Bungalows herankommen. Doch die Nashörner in Nepals Dschungel werden nicht nur zutraulicher, sondern auch immer zahlreicher.

Doch offenbar ging der WWF im Kampf gegen die Wilderei noch wesentlich weiter. Anfang Woche veröffentlichte die nepalesische Zeitung «Kathmandu Post» zusammen mit dem US-Newsportal «Buzzfeed» einen Artikel, der aufdeckt, dass der WWF in Nepal und in mehreren afrikanischen Ländern massive Menschenrechtsverletzungen tolerierte, um den Tierschutz voranzubringen.

In einer Medienmitteilung, die die Umweltschutzorganisation kurz nach der Freilassung der verdächtigten Wächter veröffentlichte, feierte der WWF den Freispruch und gab zu, sich auf allen Ebenen für die Parkwächter eingesetzt zu haben. Mehrere Angehörige des verstorbenen Bauern sagten gegenüber nepalesischen Journalisten, dass der WWF sie unter Druck gesetzt habe und in ähnlichen Fällen sogar Geld angeboten hätte, wenn Anzeigen gegenüber folternden Parkwächtern fallengelassen worden sind.

Shikharam Chaudhary ist nicht der einzige Fall, in dem der WWF Menschenrechtsverletzungen durch seine Partner in Kauf genommen hat. In Indien etwa soll der grüne Riese mordende Ranger finanziert haben. Der WWF habe jahrelang weggeschaut, wenn der Verdacht aufkam, dass Mitarbeitende Straftaten begangen hätten, schreiben die Journalisten. Parlamentarier in den USA und in Grossbritannien riefen zu sofortigen Untersuchungen auf.

Der WWF selbst kündigte interne Abklärungen an. Das Wohlergehen der indigenen Bevölkerungen in Naturschutzgebieten sei ihnen ein zentrales Anliegen, schrieben die Tierschützer in einer Mitteilung.