Als ob dies alles nicht schon genug wäre, wird im Gebiet auch gewildert. «Wir haben in den Dörfern rundum Menschen befragt und gesehen, dass etwa achtzig Prozent der Bewohner in diesem Primär-Regenwald auf die Jagd gehen und wildern», erzählt Wettstein. «Selbst Orang-Utans werden geschossen sowie Sumatra-Tiger, die am Rand des Aussterbens stehen.»

Im Wald leben etwa sechzig geschützte Tier- und Pflanzenarten. Das Orang-Utan-Schutzprogramm der Stiftung Paneco versucht, in den Dörfern mit Informationskampagnen und bei Regierungsstellen mit politischer Lobbyarbeit noch Schlimmeres zu verhüten.

«Orang-Utan» ist malaiisch und bedeutet Waldmensch. Er ist im Tierreich unser nächster Verwandter. Experten hoffen jetzt, dass die neu entdeckte Art weltweit derart prominent wird, dass der indonesische Staat es nicht mehr wagt, den Lebensraum des Tapanuli zu vernichten. Und damit ein Tier, dessen Gene zu 97 Prozent mit unseren übereinstimmen.