Der Verein überreichte seine Petition am Mittwoch in Bern der SBB und in Zürich dem Stadtrat - mit exakt 8005 Unterschriften, was auch der Postleitzahl des betroffenen Stadtkreises 5 entspricht.

Die über 8000 Unterschriften seien innert kurzer Zeit zusammengekommen, schreibt der erst im Juni gegründete Verein in einer Medienmitteilung. "Ein klares Zeichen für den Unmut in der Bevölkerung über steigende Bodenpreise und teure Mieten, die Anwohner und Gewerbe aus dem Kreis 5 vertreiben."

Ein Viertel Gewerbe, drei Viertel Wohnungen

Auf dem rund 30'000 Quadratmeter grossen Neugasse-Areal, das zwischen der Gleisanlage, dem Wipkinger-Viadukt und dem beliebten Quartiertreffpunkt Josefwiese mitten in Zürich liegt, befindet sich zurzeit eine Reparaturwerkstätte der SBB. Diese soll einer Überbauung mit einem Viertel Gewerbe und drei Viertel Wohnungen weichen. Ein Drittel der Wohnungen soll dabei von einer Baugenossenschaft erstellt werden.

"Danke. Aber wir wollen 100 Prozent", heisst es dazu in der Petition. Die SBB habe das Land vor über 100 Jahre günstig erwerben können. "Heute soll der verbleibende Boden wieder der Gemeinschaft zukommen".

Genaue Gestaltung offen

Die SBB hat für das Neugasse-Areal zwar gewisse Rahmenbedingungen - wie etwa den Anteil gemeinnütziger Wohnungen - festgelegt. Wie das Areal aber genau gestaltet werden soll, ist offen. Die SBB will dies gemeinsam mit der Bevölkerung, Politik und Verwaltung entwickeln und hat dazu bereits mehrere Workshops veranstaltet.

Ende November werden Planer und Experten an einem weiteren Workshop einen Entwurf für ein städtebauliches Entwicklungskonzept vorlegen. Das Areal Neugasse liegt in der Industrie- und Gewerbezone. Das Stadtparlament wird sich deshalb noch mit einer Umzonung befassen müssen.