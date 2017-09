"Nichtssagende Floskeln", "Allgemeinplätze", "Alibiübung": Mehrere Fraktionen haben am Montag im Kantonsrat scharfe Kritik an den Eigentümerstrategien für Universitätsspital (USZ) und Psychiatrische Universitätsklinik (PUK) geübt. Genehmigt wurden sie trotzdem.

Regierungs- und Kantonsrat sind seit geraumer Zeit daran, die Universitätsklinik Zürich (USZ) und die Psychiatrische Universitätsklinik (PUK) aus der Verwaltung herauszulösen. Ziel ist, dass beide mehr unternehmerische Freiheiten erhalten.

Der Kanton will aber weiterhin die Leitlinien vorgeben, an die sich USZ und PUK zu halten haben. Festgehalten werden diese Leitlinien in den jeweiligen Eigentümerstrategien, verfasst von der Regierung.

Darin stehen auf 18 Seiten Vorgaben zu Personal, Leistungen, Kooperationen, Infrastruktur, Finanzen und Risikomanagement. Am Montag beugte sich der Kantonsrat über diese Werke - und deckte den Regierungsrat mit Kritik ein.

Gleich mehrere Fraktionen bezeichneten die Strategien für USZ und PUK als "schwammig", "nichtssagend" und "voller Allgemeinplätze". Mit einer solchen Strategie werde die Aufsicht verunmöglicht, sagte etwa Kaspar Bütikofer (AL, Zürich). Er befürchtete, dass die Eigentümerstrategie für USZ und PUK ein neues Abnick-Ritual des Kantonsrates werde. "Die Regierung hat ihre Arbeit nicht gemacht."

Gleicher Meinung waren CVP, EDU, Grüne, SP und die BDP. Als "schönes Papier, das nichts bedeutet", bezeichnete es etwa Maria Rita Marty (EDU, Volketswil).

Für besonders scharfe Kritik sorgte der sparsame Abschnitt zum Thema Immobilienstrategie. "Da steht gar nichts drin", stellte Lorenz Schmid (CVP, Männedorf) fest. Markus Schaaf (EVP, Zell) bezeichnete es als "fahrlässig", beim Thema Immobilien keine konkreteren Vorgaben zu machen.

Heiniger: "Empörung unnötig"

Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) bezeichnete die Empörung als "unnötig". Die Regierung habe sich vertieft mit den beiden Strategien auseinandergesetzt und sie mit Überzeugung beschlossen. Viele im Rat hätten aber wohl falsche Erwartungen gehabt.

Die Mehrheit des Rates aus SVP, FDP und GLP folgte Heinigers Argumenten. Die Eigentümerstrategie für das USZ wurde schliesslich mit 93 zu 78 Stimmen und jene für die PUK mit 93 zu 76 Stimmen gutgeheissen. Eine zweite Lesung wird es nicht geben, da es sich bei den Strategien nicht um ein Gesetz handelt.