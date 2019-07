Gegen 16.15 Uhr meldete ein Passant, dass er soeben beobachtet habe, wie ein Gummiboot mit zwei Personen an Bord über das Stauwehr gefahren und nun nicht mehr sichtbar sei, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Sofort wurden Rettungskräfte aufgeboten. Rund 20 Minuten später ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung die Meldung ein, dass sich zwei Verletzte mit einem Gummiboot bei der Klosterinsel an Land befinden. Die Abklärungen ergaben, dass es sich um die beiden Insassen des erwähnten Gummibootes handelte. Sie wurden von Kanufahrern aus dem Wasser geborgen und auf die Insel gebracht. Die 29-jährige Frau erlitt mittelschwere, der 32-jährige Mann leichte Verletzungen.

