Wenn Sie hier klicken, müssen Sie den Fragebogen nicht suchen, sondern gelangen direkt auf den Fragebogen im PDF-Format auf der offiziellen Website der Stadt Dietikon. Der Fragebogen lässt sich digital ausfüllen und direkt mit dem Abschicken-Button am Ende des Dokuments an die Stadt übermitteln. Alternativ kann man den Fragebogen ausdrucken und der Stadt per Post zukommen lassen.