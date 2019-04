Am Sonntagabend um 21 Uhr knallte ein 18-Jähriger mit seinem Auto in zwei Ausstellungsfahrzeuge einer Autogarage, als er von der Grenzstrasse nach links in die Grabenstrasse abbiegen wollte, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Durch den heftigen Aufprall wurde zudem ein parkiertes Auto gegen das Schaufenster gedrückt, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde. Im Ausstellungsraum wurde ein weiteres Fahrzeug leicht beschädigt.

Der 18-jährige Lenker und seine beiden Mitfahrer, 17 und 18 Jahre alt, blieben unverletzt.