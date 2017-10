Nach der offiziellen Eröffnung des Steinmürli-Pavillons in der letzten Woche ging es an der gestrigen Dietiker Parlamentssitzung bereits an die Aufgleisung des nächsten Schulraum-Bauprojekts: der Ersatzneubau des Doppelkindergartens Steinmürli. Bis zum Schuljahr 2019/2020 sollen die Kindergärtler dort ein neues Zuhause bekommen. Zu diesem Zweck beantragte der Stadtrat gestern dem Gemeinderat einen Ausführungskredit über knapp 2,7 Millionen Franken.



Zu viel – befanden die Fraktionen der SVP und der FDP und stellten den Antrag, auf das Minergie-Label zu verzichten und damit den Kredit um 300 000 Franken zu kürzen. In ihrer Begründung meinte SVP-Gemeinderätin Charlotte Keller: «Es stört uns, dass Mehrkosten auflaufen für ein Minergie-Label, das laufend Anlass zu Kritik gibt.» Sie verwies auf einen Beitrag in Radio-SRF. Demnach würden Objekte mit Minergie-P- oder P-Eco-Zertifikaten im Winter doppelt bis dreimal so viel Heizenergie wie geplant verbrauchen, vor allem, weil die geplanten Idealbedingungen etwa geschlossene Fenster und Türen, nicht eingehalten werden könnten. Keller: «Ein Kindergarten ist das falsche Objekt für einen Minergie-P-Standard, weil dieses Energie-Konzept einen diffizilen Umgang verlangt.»



Der Grüne Lucas Neff zeigte sich nicht begeistert, weder vom gemeinsamen Antrag von SVP und FDP, noch von dem Projekt an sich. Er bemängelte hauptsächlich die viel zu hohen Kosten. Das früher ausgegebene Kostenziel für das Projekt in Höhe von 1,6 Millionen Franken - seiner Meinung nach ein realistischer Betrag - sei eindeutig verfehlt worden. Grundsätzlich sei Minergie P aber ein Qualitätslabel. Daher würden die Grünen den Änderungsantrag abweisen.