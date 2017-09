Martin Romer hat genug: Wie er am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung schreibt, tritt er nach 16 Jahren Parteizugehörigkeit per sofort aus der FDP Dietikon aus. Für die Gemeinderatsliste der FDP Dietikon der kommenden Gesamterneuerungswahlen im März 2018 stehe er nicht mehr zur Verfügung, schreibt der Gemeinderat und Kantonsrat.