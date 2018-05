Auf einem Balkon eines Wohnhauses an der Heimstrasse in Dietikon brannte am Montagmittag Abfall. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Heimstrasse war für kurze Zeit gesperrt. Beim Brand wurde niemand verletzt. Ein Bewohner wurde im Sanitätsfahrzeug untersucht, musste aber nicht ins Spital. Auch am Haus entstand laut Feuerwehr Dietikon kein nennenswerter Schaden.