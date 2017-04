Man muss den Bauch einziehen, wenn man zu viert das alte Unterengstringer Gemeindehaus begeht. Überall ist es eng. Im Treppenhaus bedecken Teppiche die zerschlissenen Bodenfliesen. Bald schreiten hier keine Mitarbeiter mehr durch: Seit Donnerstag zügeln sie ins fertige neue Gemeindehaus. Ab Dienstag, 25. April, empfangen sie die Einwohner im Neubau, an den sich stolz die Wappenfassade mit den Rebmessern und Pflugscharen schmiegt (klicken Sie sich auch durch die Bildergalerie oben).

Zuerst heisst Zügeln Abschied nehmen. Hier ist der Abschied aber nicht mit Wehmut verbunden. «Ein langer Leidensweg geht zu Ende», sagt Gemeindeschreiber Jürg Engeli in seinem alten Büro, in dem er die letzten 18 Jahre verbrachte. Die Akten stapelten sich überall, wo es gerade Platz hatte.

Von keiner zu sehr viel Diskretion

Kam Besuch, versuchte Engeli die Papierbeigen irgendwie so zur Seite zu schieben, dass es eine Gattung machte. Da ein richtiges Sitzungszimmer fehlte, fanden in seinem Büro auch wichtige Sitzungen statt, bei denen niemand mithören sollte. Aber mit der Diskretion war es so eine Sache: Die Wände sind ringhörig. Und im Eingangs- und Wartebereich der Einwohnerkontrolle und der Sozialen Dienste konnte man sich nie sicher sein, wer alles die Details seiner Lebensumstände mitbekam.

Im neuen Gemeindehaus gibt es hingegen auch uneinsehbare Diskretionsschalter. Zudem bietet es mehrere Sitzungszimmer. Das schönste befindet sich im zweiten Obergeschoss. Entlang eines schwarzen Tischs auf komfortablen Lederstühlen überlegen sich die Gemeinderäte künftig, was das Beste für das Dorf ist.

Das Sitzungszimmer des Gemeinderats bietet eine Überraschung

Links vom riesigen Monitor lässt sich eine Wand zur Seite schieben, sodass eine Garderobe zum Vorschein kommt. Bauvorstand Simon Wirth (FDP) schaut geheimnisvoll und schiebt die Wand weiter. Es erscheint ein Kühlschrank.

Neben Wärmepumpenheizung, Komfortlüftung und Behindertengerechtigkeit können die 16 Verwaltungsmitarbeiter sowie die Lernenden künftig auch auf ein den heutigen Vorschriften entsprechendes Sicherheitsdispositiv zählen – etwa mit Überwachungskameras bei den Eingängen. Auch die Schlösser sind sehr verlässlich – wenn Simon Wirth beim Rundgang im neuen Gebäude die Türen öffnet, muss er hie und da etwas länger mit dem Schlüssel hantieren, bis es klappt.

Im alten Gemeindehaus hat es jeweils die Sicherung rausgehauen

Vor allem sind die Zeiten des Platzmangels vorbei, wegen dem der Gemeinderat sein Sitzungszimmer schon im Frühling 2004 vom Gemeindehaus ins alte Schulhaus verlegen musste. Und die Abteilung Zusatzleistungen hauste zuletzt im Container, den das Personal liebevoll «Chalet» nannte. Seit der ersten Gemeindehaus-Abstimmung 2003 ist das Dorf um über 1000 Einwohner gewachsen. Mit der Bevölkerung wächst auch die Verwaltung.

Auch die Zeiten der Improvisation sind nun vorbei: Im Altbau war es im Winter zeitweilig bitterkalt. «Maximal zwei Elektro-Öfeli konnten wir gleichzeitig laufen lassen. Sonst hat es jeweils die Sicherung rausgehauen», erzählt Engeli.

Danach gefragt, ob er etwas vom alten Gemeindehaus vermissen werde, kommt aus Engelis Mund ein zackiges «Nichts» zurück. Vor dem Eingang des Altbau blickt er zu den blühenden Glyzinien, die sich am Metallgeländer der Balkone entlangschlängeln. «Die sind wirklich schön. Es kann sein, dass ich sie ein wenig vermissen werde. Aber ansonsten war das alte Gemeindehaus wirklich eine schlechte Visitenkarte.»

Tag der offenen Tür findet am 1. Juli statt

Am 1. Juli ist Tag er offenen Tür im Neubau. Was mit dem Altbau passiert, ist zurzeit noch offen. Sozialwohnungen sind eine der Ideen, die zur Debatte stehen.