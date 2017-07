Lebensgefahr beim Limmi-Spital

Nachdem er die A3 in Urdorf verliess, ging es mit Tempo 116 über die Birmensdorferstrasse, obwohl dort nur 50 erlaubt wären. Bei der Pappel-Kreuzung bog er ohne zu blinken abrupt in die Schlierenstrasse ab und raubte so einem Lastwagen den Vortritt. Und das an einem sowieso gefährlichen Ort: der letzte Unfall mit Schwerverletztenfolge ereignete sich an dieser Stelle gerade erst Ende Mai. Über mehrere Fussgängerstreifen ging es weiter in den Kreisel von Schlieren- und Feldstrasse. Dann ein Überholmanöver im Kreisel selbst.

Beim Spital Limmattal fuhr er – innerorts – mit 115 km/h auf einen Mann zu, der gerade korrekt den Fussgängerstreifen überquerte. Juristisch gesehen war dies der schlimmste Teil seiner Flucht: Sie wird als Gefährdung des Lebens taxiert.