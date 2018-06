Bei einer Explosion in der Küche eines Mehrfamilienhauses in Schlieren ist am vergangenen Freitagabend ein Sachschaden von rund 50'000 Franken entstanden. Verletzt wurde dabei niemand. Wie es in einer Meldung heisst, sei kurz vor 19 Uhr bei der Kantonspolizei Zürich der Notruf eingegangen, dass es in einem Mehrfamilienhaus einen lauten Knall gegeben habe und Trümmerteile überall vor dem Haus herumlägen.

Die ausgerückte Feuerwehr Schlieren hatte den Küchenbrand im fünften Stock rasch unter Kontrolle, wie es in der Meldung weiter heisst. Die beiden Bewohner wurden nicht verletzt. Durch die Explosion ist aber die Küche grösstenteils zerstört worden. Die Ursache der Explosion ist noch unbekannt. Der Fall wird nun von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich gründlich untersucht.

