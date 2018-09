Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Freitag in Dietikon, Schlieren, Urdorf und Birmensdorf insgesamt sieben Clubs und Glücksspiellokale kontrolliert. Dabei haben die Beamten in zwei Betrieben total sieben, teil getarnte Glücksspielterminals sowie rund 3000 Franken Bargeld sichergestellt. Das teilt die Kantonspolizei am Samstag mit.

Gegen vier Lokalverantwortliche wird diesbezüglich wegen diverser Widerhandlungen rapportiert. In einem Club wurde der Betreiber wegen des Wirtens ohne Patent angezeigt, in einem weiteren wurde eine Person wegen Schwarzarbeit festgestellt und zusammen mit dem Betreiber zur Anzeige gebracht.