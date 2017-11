In den Einzellektionen bespricht Frei daher immer mit seinen Klienten das Problem und versucht herauszufinden, wie stark dieses ausgeprägt ist und ob bereits etwas dagegen gemacht wurde. «Einige gehen wegen der Fahrangst sogar zum Psychiater», sagt er. Mit seinen Klienten gehe er das Problem langsam an und versuche mit ihnen, die Angst zu überwinden. «Hat jemand Angst vor einem Tunnel, muss er in meiner Therapie durch Tunnels fahren.» Denn nur so könne die innere Blockade gelöst werden. «Viele Klienten realisieren dann, dass es ja gar nicht so schlimm ist.» Für Frei sei es schön zu beobachten, dass ein Grossteil der Teilnehmer am Ende der Lektionen, es sind jeweils so viele wie nötig, wieder selbstsicher und selbstständiger im Strassenverkehr unterwegs sind.

Hohe Dunkelziffer

«Da es vielen Betroffenen peinlich ist, an einem solch ‹banalen› Problem zu leiden, dauert es relativ lange, bis sie Hilfe aufsuchen», sagt Frei. Doch banal sei die Fahrangst, die Panikattacken auslösen kann, auf keinen Fall. Zugeben zu müssen, dass man mit etwas so alltäglichem grosse Probleme habe, sei für viele keine Option. Das Selbstvertrauen leide ansonsten stark darunter. Für Frei ist dies unverständlich. «Heutzutage sind Burnouts gesellschaftlich schon entschuldigt, man geht offen damit um. Aber bei Fahrangst schweigen die Menschen lieber.»

Zwar gibt es Onlineforen, die sich mit dem Thema beschäftigen und in denen sich Betroffene austauschen können, allerdings sind es dort hauptsächlich Frauen, die über ihre Angst und den Weg zurück zur Normalität berichten. Männer melden sich kaum zu Wort. Die Dunkelziffer der Betroffenen ist daher relativ hoch. In der Schweiz gibt es zur Fahrangst auch keine genauen Zahlen. Das deutsche Verkehrsministerium jedoch liess 2014 in einer Statistik auswerten, dass in Deutschland gut eine Million Menschen an Fahrangst leide.