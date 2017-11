Die Passagiere müssen für diese Strecke aufs Tram umsteigen. Auch die Nachtzüge können an diesen beiden Wochenenden nicht durch den Riesbachtunnel fahren. Die Reisezeit an das rechte Seeufer verlängert sich mit der Sperrung um rund 30 Minuten. Die Sperrung beginnt jeweils am Freitag um 21.30 Uhr und dauert bis Montag, 5 Uhr.