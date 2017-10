«Intensiv kann man im Leben gleichzeitig nur zwei Dinge betreiben. Ab drei Dingen wird es schwierig.» Dieses Credo hat die Sportkarriere von Marcel Schelbert geprägt und es leitet ihn auch heute noch, 14 Jahre nach seinem Rücktritt vom Spitzensport. Der ehemalige Leichtathlet und mehrfache Schweizer Meister über 400 m Hürden krönte seine Karriere 1999 an der Weltmeisterschaft in Sevilla mit einer Bronzemedaille und dem Schweizer Rekord – daneben studierte er in Zürich. Heute engagiert er sich als Familienvater und im Beruf. «Ich versuche, hier eine Balance zu finden, für weitere Engagements bleibt keine Zeit», sagt er.

Der 41-Jährige arbeitet als Assistent des Geschäftsführers bei der Firma Transa, einer Anbieterin von Reise- und Outdoorausrüstung. Für das Interview hat er ein Sitzungszimmer seiner Arbeitgeberin reserviert. «Alle zwei bis drei Jahre bekomme ich Anfragen, die sich auf meine Sportkarriere beziehen», sagt er. Seine damals aufgestellte Rekordzeit ist immer noch gültig. «Irgendwann wird einer kommen, der schneller läuft», sagt er lachend. «Klar ist ein Schweizer Rekord schön, aber am Höhepunkt meiner Karriere habe ich mich an den internationalen Zeiten orientiert.»



Bei seinem Arbeitgeber ist der ehemalige Spitzensportler zuständig für das Projekt- und Prozessmanagement. «Ich lerne gerne ‹on the job›, in die Schule bin ich lange genug gegangen», sagt er. Die Digitalisierung und die Auswirkungen des Onlineshoppings auf den stationären Handel seien Fragen, mit denen er sich heute auseinandersetze. Nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität Zürich arbeitete Schelbert über neun Jahre bei der UBS, bevor es ihn für ein kurzes Intermezzo wieder zurück in die Sportwelt zog. Bei einem privaten Sportfernsehsender war er in der Geschäftsleitung zuständig für die Finanzen, das Personal und die Technik. Das Unternehmen habe aber nicht floriert, und irgendwann sei ein erneuter Wechsel nötig geworden, erzählt er.