Am Mittwochabend, kurz vor 19.30 Uhr, kontrollierten Kantonspolizisten an der Frauenfelderstrasse in Oberwinterthur ein Auto mit drei Insassen. Sie fanden rund 140 Gramm Heroin und mehrere hundert Franken Bargeld.

Die Autofahrerin, eine 47-jährige Schweizerin, und die zwei Mitfahrer, Albaner im Alter von 21 und 29 Jahren, wurden verhaftet und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

