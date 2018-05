Zwei Autofahrer haben sich am frühen Donnerstagabend in Ebertswil auf dem Gemeindegebiet von Hausen am Albis bei einem Unfall verletzt: Ein 44-jähriger Lenker war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Auto kollidiert, das von einem 27-Jährigen gelenkt wurde.

Beide Fahrer mussten in umliegende Spitäler gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unbekannt, wie die Zürcher Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Beim 44-Jährigen konnten aber Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden - er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

