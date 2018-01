Am Dienstagmorgen wurde ein 66-jähriger Velofahrer kurz vor 7 Uhr in Stäfa von einem Automobilisten auf der Strasse liegend aufgefunden. Der Radfahrer war gemäss aktuellem Kenntnisstand auf der Aberenstrasse in Richtung Hombrechtikon unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Dabei kam der Mann aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich dabei. Die Rega flog den Verunfallten ins Spital.