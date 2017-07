Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Selbstunfall in Meilen schwer verletzt. Er war am Donnerstag kurz nach 14 Uhr auf der Bergstrasse in Richtung Pfannenstiel unterwegs. Dabei geriet er in einer Linkskurve rechts von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Metallstützpfeiler eines Holzstapels.