Der Autofahrer fuhr um 7 Uhr von der Südabfahrt in den Kreisel und wollte nach rechts in Richtung Unter-Ohringen abbiegen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei kollidierte er im Kreisel mit der Velofahrerin, die von Hettlingen herkommend in Richtung Winterthur unterwegs war.

Aktuelle Polizeibilder Mai/Juni 2018: