Der 36-Jährige Lenker fuhr gegen 19.10 Uhr ausgangs des Ebertswilerkreisels in Fahrtrichtung Autobahn aus noch unbekannten Gründen in einen Baum, wie die Zuger Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte.

Eine 65-jährige Mitfahrerin wurde dabei mittelschwer verletzt. Ein Rettungshelikopter brachte sie in ein Spital. Zwei weitere Mitfahrerinnen im Alter von drei und 37 Jahren sowie ein Fünfjähriger wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Spital eingeliefert. Der Lenker des Personenwagens blieb unverletzt.

