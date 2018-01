In Winterthur-Töss ging am Donnerstagmittag ein Mehrfamilienhaus in Flammen auf. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, gingen kurz vor 12 Uhr Meldungen ein, wonach ein Wohnhaus an der Wasserfuristrasse brennen würde. Die Bewohner hatten beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung mussten Rettungswagen drei sich bei Brandausbruch im Haus befindliche Personen ins Spital bringen. Dabei handelt es sich um eine Frau und zwei Männer im Alter von 22 bis 55 Jahren.

Russ und Feuer verursachten einen geschätzten Sachschaden von über hunderttausend Franken. Wegen des Brandes waren Abschnitte der Zürcherstrasse während rund einer Stunde gesperrt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und wird durch Spezialisten abgeklärt.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2018