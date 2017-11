Auf der partyreichen Überfahrt stand unter anderem ein Sprung ins Wasser an, dem auch fast alle Folge leisteten. Nur die beiden Insulanerinnen Elena (Gran Canaria) und Chelsea (Jamaika) getrauten sich nicht ins Wasser. Für geistreiche Momente sorge Kandidatin Janine, die vom Bachelor mit einem kurzen Einzeldate beehrt wurde, was er Dank ihren hochstehenden Antworten wie «wenn es zwischen uns funken würde, wäre das super» oder «ich habe es nicht nötig, mich eifersüchten zu lassen» jedoch schnell wieder bereute. Und was bedeutet eigentlich «eifersüchten lassen»?

Waffen und Streicheleinheiten

Etwas tiefgründiger wurde es dann doch noch. Begleitet von trauriger Pianomusik erzählt Joël von der Bedeutung seiner Narbe im Gesicht, was ihm sichtlich schwer fällt. Diese stehe für den Wendepunkt in seinem Leben, in dem er schon mehrmals in eine Waffe geschaut und viel mit Gewalt zu tun gehabt habe. Die Ladies finden den halbkriminellen Badboy mit monotoner Stimme und null Gefühlsregung nun noch anziehender. Warum bitte das? Elena aus Dietikon wirft sich mit einer Streicheleinheit an Joël, erinnert dabei aber eher an die Brutalität einer Grossmutter, die einen alten staubigen Teppich ausklopft.