Was sollte Ihrer Meinung nach sonst noch gegen «Racial Profiling» getan werden?

Es muss mehr in die Ausbildung der Polizisten investiert werden. Wir haben vor Gericht Einsicht in die Unterlagen verlangt, wie die Polizei ihre Leute über «Racial Profiling» informiert. Haben aber keine erhalten. Zudem braucht es Verbote rassistischer Diskriminierungen in Polizeigesetzen und im Schweizer Zollgesetz. Wichtig ist ausserdem, dass Polizisten nicht ständig den Druck haben, an Brennpunkten Kontrollen auszuüben, die nichts bringen. Stattdessen sollen sie ermutigt werden, im Zweifelsfall nicht zu kontrollieren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass sich meine Kinder nicht vor einer Polizeikontrolle fürchten müssen, wenn sie einmal ihre ID Zuhause vergessen haben. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder genauso privilegiert sind, wie diejenigen des weissen Richters. Racial Profiling muss sichtbar gemacht werden. Ich will, dass wir Schwarzen uns nicht mehr für unsere Kleidung oder Frisur rechtfertigen müssen. Und dass ich einfach am nächsten Bahnhof in den Zug steigen kann, ohne jedes Mal kontrolliert zu werden.