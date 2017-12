Bei der Stadtpolizei Zürich ging die Meldung ein, dass sich jemand mit einem Stein Zutritt in ein Schulhaus im Kreis 9 verschafft habe. Sofort begaben sich mehrere Patrouillen an den Tatort. Vor Ort entdeckten die Polizisten ein grosses Loch in einer Scheibe.

Als sie das Gebäude durchsuchten, fanden sie den mutmasslichen Einbrecher gemütlich essend im Lehrerzimmer. Der 24-jährige Mann liess sich widerstandslos abführen. Zurücklassen musste er diverse Getränke, die er aus dem Kühlschrank zum Mitnehmen bereitgestellt hatte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war auch die Kaffeekasse aufgebrochen. Zudem konnten elektronische Gegenstände in den Effekten des Mannes sichergestellt werden.

Ob sie ebenfalls Deliktsgut sind und ob die Kaffeekasse tatsächlich vom hungrigen Mann aufgebrochen worden war, muss die Polizei noch herausfinden.