Die Polizei war kurz nach 19.30 Uhr alarmiert worden, dass es in Wallisellen bei der Richtiarkade brenne, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich am Donnerstag heisst. Die Feuerwehr stellte einen Brand der Isolation in der Zwischenwand der Fassade des Büro- und Gewerbegebäudes fest.

Für die Löscharbeiten musste die Aussenfassade im Erdgeschossbereich zum Teil entfernt werden. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass unvorsichtiges Wegwerfen von Raucherwaren oder anderen brennbaren Gegenständen, welche durch einen Luftspalt in die Zwischenwand gelangten, die Isolation entzünden konnten.

