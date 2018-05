Der Lenker eines Personenwagens wollte am Mittwochmorgen von der Schaffhauserstrasse nach links in die Siewerdtstrasse abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von hinten nahenden VBZ-Bus. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei fünf Buspassagierinnen verletzt wurden.

Vier von ihnen mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen von Schutz & Rettung ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilt.

Zur Spurensicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus. Für rund eineinhalb Stunden war die Strecke zwischen Sternen Oerlikon und Bahnhof Oerlikon für den Trambetrieb der Linien 10 und 14 in beiden Richtungen gesperrt.