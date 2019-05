Um 05.22 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Stadtpolizei Zürich, die angeblich Schreie im Nachbarhaus gehört hätten, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Ein Anwohner berichtet TeleZüri zudem von einem Schuss. Wenige Minuten später seien die ersten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich im Döltschiweg 55 eingetroffen. Ein Mann nahm Kontakt mit den Polizisten auf, indem er aus dem Fenster zu ihnen sprach. Er gab an, zwei Frauen in seiner Gewalt zu haben und diese zu erschiessen, wenn sich die Polizei augenblicklich nicht wieder zurückziehe.

«Inzwischen trafen weitere Polizeikräfte, darunter auch die Interventionseinheit Skorpion und Spezialisten der Verhandlungsgruppe,ein, die sich im Hintergrund hielten und Kontakte in die Wohnung aufnahmen.» Verhandlungsversuche mit dem 60-jährigen Geiselnehmer schienen vorerst zu fruchten. Gemäss Cortesi verprach der Mann, die Aktion um halb 9 zu beenden. «Ein verfrühter Eingriff wäre nicht verhältnismässig gewesen», erklärt Cortesi auf Anfrage von TeleZüri. Man hätte nicht damit rechnen müssen, dass der Täter so weit gehen würde, die Opfer zu erschiessen. Parallel zu den Gesprächen mit dem Täter wurde die Örtlichkeit grossräumig von uniformierten Polizisten abgesperrt. Polizisten in Vollmontur hätten die Bewohner aufgeweckt und dazu aufgefordert, die Fenster zu schliessen», erzählt ein Augenzeuge.

Beim letzten Kontakt um halb 9 erklärte der Geiselnehmer, die Aktion in 10 Minuten zu beenden und sich der Polizei zu stellen. Wenig später fielen Schüsse in der Wohnung, «was dazu führte, dass die Interventionseinheit Skorpion die Wohnung stürmte». In der Wohnung seien die Beamten auf drei schwerverletzte Personen gestossen. Trotz sofortiger Reanimationsversuchen verstarben alle drei noch vor Ort. Die mutmassliche Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, wurde sichergestellt. Ob der Täter polizeilich bekannt war, dazu möchte sich der Polizeisprecher nicht äussern. Abgeklärt würde nun zudem, wie der Mann Zugang zur Wohnung erhalten hat. Diese sei nämlich nicht seine gewesen. Die Nationalitäten der involvierten Personen sei bis dato noch unbekannt, sagt Cortesi.