Ein Taxifahrer war mit einem unbekannten Mann aus dem Grossraum Mailand (Italien) nach Zürich unterwegs. Der Fahrgast verhielt sich während der Fahrt ungewöhnlich nervös, was dem Fahrer suspekt vorkam. Am Bahnhofplatz in Zürich hielt das Taxi wunschgemäss an. Als der Fahrer den Restbetrag einkassieren wollte, stieg der junge Mann ohne zu bezahlen aus dem Fahrzeug aus und rannte in unbekannte Richtung davon. Der Taxifahrer meldete dies und das verdächtige Verhalten seines Fahrgastes der Polizei.