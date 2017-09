Der Deliktsbetrag beläuft sich auf rund 94'000 Franken und der verursachte Schaden beträgt über 40'000 Franken, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der 24-jährige Albaner sei geständig.

Die Polizei kontrollierte den Mann Anfang April in Dübendorf. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er sich illegal in der Schweiz aufhält und verhafteten ihn. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige an mehreren Tatorten von Einbruchdiebstählen DNA-Spuren hinterlassen hatte - und er wurde in Untersuchungshaft versetzt.

