Kurz vor 13.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines Diebstahls in einem Kiosk in Zürich Höngg alarmiert. Abklärungen ergaben, dass ein unbekannter Täter mehrere hundert Franken Bargeld aus der Kasse entwendet hatte und danach geflüchtet war. Durch die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich wurde umgehend eine Fahndung nach dem Langfinger eingeleitet. Das entsprechende Signalement des Flüchtenden wurde an alle Streifenwagen und auch an die naheliegende Polizeiwache weitergeleitet.