Die Kantonspolizei Zürich führte am frühen Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle auf der St. Gallerstrasse in Winterthur durch. Kurz nach 1 Uhr konnten in einem Personenwagen mit zwei Insassen rund 50 Gramm Kokain gefunden werden. Zudem trug einer der beiden 3400 Franken bei sich.

Der 24-jährige Schweizer und der 22-jährige Österreicher wurden verhaften und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. Die Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt.