Kurz vor 04.30 Uhr kam es bei der Badenerstrasse/Meinrad-Lienert-Strasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 32-jähriger Mann am Kopf verletzt und musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden.

«Gemäss Aussagen von Auskunftspersonen lag ein weiterer am Streit beteiligter Mann nach der Auseinandersetzung offenbar verletzt am Boden», heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann habe sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung entfernt.

Personen, die Angaben zur Auseinandersetzung bei der Verzweigung Badenerstrasse/Meinrad-Lienert-Strasse, vis-à-vis des Locherguts oder zum unbekannten, möglicherweise verletzten Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich melden.