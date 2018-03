Am 25. Dezember letzten Jahres war es gegen 19 Uhr vor einem Take Away Shop an der Langstrasse 134 zum Streit gekommen zwischen zwei Männern. Plötzlich trat ein Unbekannter hinzu und verletzte einen der beiden Streitenden von hinten mit einer Stichwaffe. Dabei wurde der 35-Jährige schwer verletzt.

Für Hinweise auf den flüchtenden Täter hat die Kantonspolizei Zürich nun eine Belohnung von 3000 Franken ausgesetzt, wie sie am Donnerstag mitteilte. Der zweite am Streit beteiligte Mann ist mittlerweile bekannt. Das Opfer hat sich nach Polizeiangaben erholt und ist schon seit Längerem nicht mehr im Spital.

