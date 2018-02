Passanten haben am Dienstag kurz nach 8 Uhr an der Tellstrasse im Zürcher Stadtkreis 4 einen verletzten, kaum ansprechbaren Mann angetroffen: Der 27-Jährige wies Stichverletzungen auf und wurde in kritischem Zustand ins Spital gefahren, wo er sogleich notoperiert wurde.

Wie es zu den Verletzungen kam, ist gemäss einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei noch unklar. Mitarbeiter des Forensischen Institutes Zürich führten eine umfassende Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei geführt.