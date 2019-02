Die Einsatzkräfte fanden die Verletzte an der Sihlhallenstrasse. Kurz darauf nahmen sie in der Nähe einen Mann fest, auf den die Beschreibung der Frau passte. Diese wurde in ein Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Die Hintergründe und der Tatablauf sind unklar und werden durch Detektive der Stadtpolizei untersucht. Für die Spurensicherung standen Spezialisten des Forensischen Institutes im Einsatz.

