Ein Autolenker ist am Dienstag in Zürich-Nord vor der Polizei geflüchtet. Dabei kollidierte sein Wagen, an dem gestohlene Kontrollschilder montiert waren, mit einem geparkten Auto und touchierte ein ziviles Polizeifahrzeug, bevor der 66-Jährige verhaftet wurde. Er hatte Betäubungsmittel bei sich und war ohne Führerausweis unterwegs.