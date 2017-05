Der gebürtige Lenzburger Pepe Lienhard erhielt für sein musikalisches Lebenswerk den Ehren-Prix-Walo verliehen. Ansonsten stand der 43. Prix Walo am Sonntag stark im Zeichen des Volkstümlichen: In der Sparte Pop/Rock gewann der «Alpentainer» Trauffer und in der Kategorie Newcomer der Männerchor-Gründer Georg Schlunegger. Oesch's die Dritten besiegten in der Sparte Schlager Beatrice Egli.