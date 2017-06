An der Sonnhaldenstrasse in Uster kam es am Donnerstagvormittag zu einem Grosseinsatz der Polizei, berichtet der "Zürcher Oberländer". Ausgelöst wurde er von einem älteren Mann, der Drohungen ausgesprochen haben soll. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte dies auf Anfrage gegenüber dem "Zürcher Oberländer".

Der verwirrte Mann befinde sich derzeit in einer Liegenschaft und sei vermutlich alleine und bewaffnet, so die Polizei. Abklärungen seien im Gange und man sei mit dem Mann in Kontakt.

Nebst der Kantonspolizei Zürich ist auch die Stadtpolizei Uster sowie ein Sanitätsfahrzeug im Einsatz. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, auch die Anwohner können nicht in ihre Häuser.

