Bereits am Mittwochnachmittag hatten Beamte am Flughafen Zürich in den Koffern eines 44-jährigen Engländers, der von Nairobi via Dubai gereist war, 40 Kilogramm Khat entdeckt. Und eine Woche zuvor wurde ein 27-jähriger Rumäne verhaftet, der in seinen fünf Koffern 115 Kilogramm Khat von Nairobi über Dubai nach Zürich transportierte.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz