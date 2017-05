Allerdings sei dabei immer auch mit Verzögerungen zu rechnen. So gebe es gegen die Veloroute Seebecken zahlreiche Einwendungen, die zu Rekursen werden könnten. Auch die Einführung von Publibike, einem System zur Selbstausleihe von Velos, verzögert sich in Zürich rekursbedingt.

Trotz solcher Rückschläge sagt Markus Knauss, Co-Geschäftsführer des VCS Zürich und Gemeinderat der Grünen: «Wir erleben eine Revolution im Verkehr.» Er spricht den Umstand an, dass der MIV-Anteil in Zürich seit dem Jahr 2000 von 40 auf 25 Prozent gesunken ist. Damit die Rede von der Revolution nicht zu euphorisch klingt, fügt Knauss an: «Man muss noch viel mehr machen.» Zentrale Bedeutung misst er dem Veloverkehr zu: «Wir brauchen breitere Velowege und ein flächendeckendes Velowegnetz.» Für den öV und den MIV gebe es bereits ein funktionierendes Netz. «Für Velos haben wir nur Bruchstücke», so Knauss.

Versprechen nicht eingehalten

Silas Hobi, Geschäftsleiter des Vereins Umverkehr, der die Städteinitiative lanciert hatte, doppelt nach: Der Stadtrat habe sein im Masterplan Velo 2012 gemachtes Versprechen, bis Ende 2016 Haupt- und Komfortrouten für Velos entlang der Sihl und Limmat sowie ums Seebecken zu realisieren, nicht eingehalten. Auch scheue er davor zurück, die vom Bund bis März 2018 verlangten Lärmschutzmassnahmen konsequent umzusetzen. So seien in Zürich 140 000 Menschen von der verkehrsbedingten Überschreitung von Lärmgrenzwerten betroffen. Umverkehr fordert mit einer Petition die konsequente Einführung von Tempo 30 auf Strassenabschnitten, an denen die Lärmgrenzwerte überschritten werden.

Obwohl noch viel zu tun sei, gibt sich Hobi erfreut über die Zwischenbilanz zur Umsetzung der Städteinitiative: «Es zeigt sich, dass wir realistische Forderungen gestellt haben, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen.» Nun gelte es, den MIV auch in absoluten Zahlen zu senken. Was angesichts des anhaltenden Bevölkerungswachstums kein leichtes Unterfangen sein dürfte.