Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Horgen schwer verletzt: Der 49-Jährige war auf der Zugerstrasse abwärts in Richtung Horgen unterwegs - aus bislang unbekannten Gründen geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Personenwagen.