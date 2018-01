Rauch im Apple Store an der Zürcher Bahnhofstrasse: Wegen eines überhitzten Akkus haben am Dienstagmorgen Feuerwehr und Polizei ausrücken müssen. Ein Mitarbeiter zog sich leichte Verbrennungen an der Hand zu. Rund 50 Mitarbeitende und Kunden mussten das Geschäft vorübergehend verlassen.